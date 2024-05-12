Москалькова призвала мир осудить украинских нацистов за атаку на Белгород
Мировое сообщество обязано осудить террористические акты, устраиваемые руководством Украины в отношении мирного российского населения. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заявив, что союзники Киева должны принять меры для прекращения этих бесчеловечных преступлений.
"В очередной раз призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и принять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Белгороде. В результате прямого попадания ракеты из ТРК "Точка-У", запущенной из села Казачья Лопань, один из подъездов полностью обрушился. По данным СМИ, в результате прилёта погибло семеро мирных жителей, пострадало более 30. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с произошедшим.
Telegram / Настоящий Гладков