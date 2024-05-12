Москалькова призвала мир осудить украинских нацистов за атаку на Белгород

Мировое сообщество обязано осудить террористические акты, устраиваемые руководством Украины в отношении мирного российского населения. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заявив, что союзники Киева должны принять меры для прекращения этих бесчеловечных преступлений.