Солдаты Вооружённых сил Украины произвели запуск ракеты по жилому дому в Белгороде из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Российские силы узнали, что ракета по Белгороду была запущена с юго-запада, из района Казачьей Лопани. Теперь Армия РФ собирается уничтожить украинский расчёт в этой местности.