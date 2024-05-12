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Регион
12 мая, 12:32

Российские военные вычислили место запуска ракеты по многоэтажке в Белгороде

Источник: ВСУ запустили ракету по многоэтажке в Белгороде из села Казачья Лопань

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Солдаты Вооружённых сил Украины произвели запуск ракеты по жилому дому в Белгороде из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Российские силы узнали, что ракета по Белгороду была запущена с юго-запада, из района Казачьей Лопани. Теперь Армия РФ собирается уничтожить украинский расчёт в этой местности.

"Квадрат запуска ориентировочный установлен, идёт работа по подавлению средств противника", — сказал собеседник агентства.

Гладков: В результате обстрела Белгорода повреждено 62 квартиры трёх домов
Гладков: В результате обстрела Белгорода повреждено 62 квартиры трёх домов

Напомним, что сегодня в результате прямого попадания ВСУ в Белгороде полностью обрушился подъезд жилого дома. Удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, украинский обстрел унёс жизни семерых жителей, пострадало более 30 человек. Губернатор региона находится на месте и оказывает помощь спасателям. В МИД России пообещали отомстить за бесчеловечную атаку Киева. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего.

Владимир Озеров
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