Российские военные вычислили место запуска ракеты по многоэтажке в Белгороде
Источник: ВСУ запустили ракету по многоэтажке в Белгороде из села Казачья Лопань
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Солдаты Вооружённых сил Украины произвели запуск ракеты по жилому дому в Белгороде из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
Российские силы узнали, что ракета по Белгороду была запущена с юго-запада, из района Казачьей Лопани. Теперь Армия РФ собирается уничтожить украинский расчёт в этой местности.
"Квадрат запуска ориентировочный установлен, идёт работа по подавлению средств противника", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что сегодня в результате прямого попадания ВСУ в Белгороде полностью обрушился подъезд жилого дома. Удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, украинский обстрел унёс жизни семерых жителей, пострадало более 30 человек. Губернатор региона находится на месте и оказывает помощь спасателям. В МИД России пообещали отомстить за бесчеловечную атаку Киева. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего.