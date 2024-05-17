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17 мая, 19:10

61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке в Москве

В Москве 61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве 61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На востоке Москвы на одной из парковок машина переехала 61-летнюю женщину, лежавшую на асфальте. Об этом сообщили в прокуратуре.

В Москве 61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"На улице Вешняковской 42-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, совершила наезд на 61-летнюю женщину, лежавшую на парковке", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На кадрах с видеозаписи наружного наблюдения видно, что пожилая женщина медленно опускается на асфальт и перестаёт двигаться. Через несколько секунд на парковке появляется "митцубиси" синего цвета, женщина-водитель которого, судя по всему, не замечает лежавшую на дороге пенсионерку и несколько раз проезжает по ней. От полученных травм она погибла на месте.

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Ранее иномарку разорвало на части в жёстком ДТП на юго-западе Москвы. В ночь на 15 мая на большой скорости врезался в столб автомобиль Hyundai Solaris, в аварии серьёзно пострадали три человека.

Евгения Мосс
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