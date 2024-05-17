61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке в Москве

На востоке Москвы на одной из парковок машина переехала 61-летнюю женщину, лежавшую на асфальте. Об этом сообщили в прокуратуре.

В Москве 61-летнюю пенсионерку насмерть задавили на парковке. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"На улице Вешняковской 42-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, совершила наезд на 61-летнюю женщину, лежавшую на парковке", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На кадрах с видеозаписи наружного наблюдения видно, что пожилая женщина медленно опускается на асфальт и перестаёт двигаться. Через несколько секунд на парковке появляется "митцубиси" синего цвета, женщина-водитель которого, судя по всему, не замечает лежавшую на дороге пенсионерку и несколько раз проезжает по ней. От полученных травм она погибла на месте.