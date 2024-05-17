Эксперт предрёк подорожание жилья из-за запрета на строительство студий

Стоимость жилья может резко подскочить на фоне решения столичных властей запретить строительство студий в многоквартирных домах. Особенно чувствительными нововведения окажутся для жителей Подмосковья, если инициатива доберётся и до них. Об этом интернет-изданию Regions заявил эксперт по недвижимости Олег Силкин.

Собеседник портала напомнил, что в Московской области студии пользуются огромной популярностью, так как расположены недалеко от столицы и дешевле полноценных однокомнатных квартир. В случае расширения запрета, застройщики потеряют львиную долю заработка, а потому будут вынуждены задирать цены вверх. Уже построенные студии, которых нововведение не касается, начнут продаваться по цене однушек, а те, в свою очередь, достигнут стоимости двушек.

"Если поправки будут приняты, в доходах потеряют застройщики, которые были нацелены на строительство малогабаритного жилья. Для граждан с небольшим достатком, которые хотели бы приобрести собственную недвижимость без крупного первого взноса на ипотеку, это тоже печальная новость", — уверен Силкин.