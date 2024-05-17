Названы последствия ввода ограничений на строительство маленьких студий

Власти Москвы решили ввести ограничение на проектирование и строительство квартир: не менее 28 кв. м — для однокомнатных и 44 кв. м — для двушек. При нарушении требования строительные проекты не будут одобрены. Эксперт Дмитрий Котровский прокомментировал новость и дал свою оценку нововведению. По его словам, город занимает такую позицию, поскольку необходимо соблюдать утверждённые нормативы.

"В то же время, если таких квартир не будет, людям, которые могли бы позволить себе такое жильё, придётся ждать, учитывая рост ставок по ипотеке и отмену господдержки. Неясно, за счёт каких средств эти люди будут приобретать более просторные квартиры", — подчеркнул Котровский в беседе с RuNews24.

По его словам, застройщики не просто так предлагают маленькие лоты: они понимают, что рынок готов их приобретать. Как данное нововведение повлияет на недвижимость, рассказал и другой эксперт — Сергей Зайцев. Он считает, что данное решение в будущем может обострить ситуацию на рынке аренды жилья.

"На сегодняшний день на рынке недвижимости Москвы и Московской области таких квартир порядка 20–25%. Это означает, что на них стабильный спрос. Квартиры покупают как люди, для кого они станут стартовым жильём, так и инвесторы, планирующие сдавать их в аренду", — пояснил Зайцев в беседе с РИА "ФедералПресс".

Одновременно с введением такого ограничения имеет смысл усиливать развитие доступного рынка аренды для тех, кто пока не может позволить себе покупку собственной квартиры. Кроме того, тренд на малогабаритное жильё появился, чтобы адаптировать цены под покупательную способность, сокращая количество квадратов и снижая тем самым их стоимость, резюмировал специалист.