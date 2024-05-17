Беглов: Взрыв в Академии связи в Петербурге не носит террористического характера
Взрыв, который прогремел в Академии связи имени Будённого в Петербурге, не носит террористического характера. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Происшествие в Академии связи имени Будённого находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Беглов обратился к россиянам и призвал "не играть на руку врагам" и "не сеять панику".
Напомним, около часа назад взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге. Life.ru показывал видео с места ЧП. Сообщалось о семи пострадавших, двое из них в тяжёлом состоянии.