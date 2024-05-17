Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 18:37
3741

Беглов: Взрыв в Академии связи в Петербурге не носит террористического характера

Взрыв, который прогремел в Академии связи имени Будённого в Петербурге, не носит террористического характера. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Происшествие в Академии связи имени Будённого находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Беглов обратился к россиянам и призвал "не играть на руку врагам" и "не сеять панику".

Напомним, около часа назад взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге. Life.ru показывал видео с места ЧП. Сообщалось о семи пострадавших, двое из них в тяжёлом состоянии.

Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге
Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Александр Беглов
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров