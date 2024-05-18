Глава МАГАТЭ Гросси назвал сотрудничество агентства с РФ очень профессиональным

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси дал оценку сотрудничеству МАГАТЭ с Россией по ситуации на Запорожской АЭС. По словам главы организации, контакты с Москвой осуществляются на очень профессиональном уровне.

Гросси подчеркнул, что постоянно держит связь с Министерством иностранных дел РФ, "Росатомом" и даже директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым. Происходит регулярный обмен информацией по связанным с функционированием электростанции техническим аспектам.

"Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях", — добавил глава МАГАТЭ в беседе с РИА "Новости".