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17 мая, 22:50

Глава МАГАТЭ Гросси назвал сотрудничество агентства с РФ очень профессиональным

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Flickr / IAEA Imagebank

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Flickr / IAEA Imagebank

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси дал оценку сотрудничеству МАГАТЭ с Россией по ситуации на Запорожской АЭС. По словам главы организации, контакты с Москвой осуществляются на очень профессиональном уровне.

Гросси подчеркнул, что постоянно держит связь с Министерством иностранных дел РФ, "Росатомом" и даже директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым. Происходит регулярный обмен информацией по связанным с функционированием электростанции техническим аспектам.

"Это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях", — добавил глава МАГАТЭ в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, что в последний раз эксперты агентства проверяли территорию АЭС в запорожском Энергодаре в середине мая. В результате обследования сотрудники МАГАТЭ не нашли следов тяжёлого оружия.

Илья Пушкарев
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