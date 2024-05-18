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18 мая, 04:52

Был стереотип: Названы расстройства, на которые указывает привычка работать под музыку

Психиатр Фомин: Под музыку любят работать люди с тревожностью и СДВГ

Привычка работать под музыку является абсолютно нормальной, как и выполнение рабочих обязанностей в тишине. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал психотерапевт Евгений Фомин, признав, что некоторые люди могут сконцентрироваться только под шум гаджетов.

Эксперт поспешил заверить, что такая привычка не имеет ничего общего с психопатологией. Если человек выбирает механизм, повышающий эффективность его работы, в том числе когда речь идёт о музыке или подкастах, это нормально. А понятие нормы при работе в тишине устарело.

"Раньше был стереотип, что нужно работать в тишине. Когда я учился в школе, мне тоже говорили: "Нужно, чтобы было тихо, всё выключено, локти на столе, спина прямо". Теперь мне по-другому лучше работается, я нашёл свой личный механизм, и моя работоспособность выросла", — пояснил Фомин.

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Бывает, что людям сложно концентрироваться на работе в тишине и им просто необходимо использовать аудиораздражители. Этому могут сопутствовать разные расстройства вроде синдрома дефицита внимания или тревожности, которую человеку привычнее снимать с помощью внешних шумов. Каждый случай индивидуален, подчеркнул эксперт. Главное, чтобы при этом личные адаптивные механизмы не мешали окружающим и не нарушали их границы.

Ранее психиатр предупредил тех, кто принимает антидепрессанты, что они рискуют испортить фигуру и сильно поправиться. Чтобы держать себя в форме, во время лечения обязательно надо как минимум раз в месяц проходить осмотр у врача.

Обложка ©

Unsplash / Glenn Carstens-Peters

Анатолий Симоненко
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