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18 мая, 04:45

Перечислены оттенки красок, которые быстрее всего сойдут с автомобиля под солнцем

Эксперт Борисов: Тёмная краска на авто больше подвержена разрушению солнцем

Лакокрасочное покрытие автомобилей тёмного цвета сильнее всего портится под влиянием солнечных лучей, чего не скажешь о светлых колерах, рассказал "Газете.ru" автоэксперт Андрей Борисов.

"Любые тёмные краски — чёрная, тёмно-синяя, тёмно-зелёная и прочие, — а также яркие краски, например жёлтая, оранжевая, ярко-красная, более подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые. Это связано с тем, что более тёмные и яркие краски поглощают больше солнечного света, что приводит к более быстрому их разрушению", — пояснил Борисов.

Он рассказал, что сначала ультрафиолетовые лучи провоцируют выцветание, потускнение и общее ухудшение лакокрасочного покрытия. Затем краска становится более хрупкой и легче покрывается трещинами и ржавчиной из-за влаги. Кроме того, под воздействием тепла краска может начать отслаиваться от деталей.

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Ранее автоэксперты рассказали, что традиционно с приходом весны принято давать автомобильные советы сезонного характера, однако не все популярные рекомендации идут на пользу. Например, организовывать мойку мотора без надобности не стоит.

Обложка ©

Unsplash / Clarity Coat

Анатолий Симоненко
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