Пожелтеет кожа: Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть морковь

Морковь неспроста считают овощем здоровья и процветания. Содержащиеся в ней витамины A, B, C, K и E, а также магний, железо и калий улучшают здоровье кожи, налаживают работу ЖКТ и снижают уровень холестерина, рассказала порталу "Страсти" нутрициолог Ксения Глинкина.

По словам собеседницы издания, ежедневной нормой для взрослого человека является около 200 граммов моркови, что соответствует трём или четырём средним корнеплодам. Однако некоторым этот чудо-овощ противопоказан. Отказаться от него стоит людям с больной печенью, предупредила эксперт.

"Печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведёт к накоплению каротина в организме. Его избыток может вызвать так называемую каротинемию — состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок", — провела краткий ликбез Глинкина.