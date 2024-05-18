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18 мая, 03:52

Америку заподозрили в попытках заполонить космос средствами нападения на спутники

NYT: США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники

США собираются развернуть на земле и в космосе новое поколение защитных средств спутниковой группировки, а также устройств для нападения на орбитальные аппараты неприятеля, пишет газета New York Times, ссылаясь на интервью и публичные выступления сотрудников Пентагона.

По данным издания, США обвиняют РФ и КНР в создании противоспутниковых вооружений, в частности неконвенционального толка, однако сами не собираются делиться данными о разработках в этой области, несмотря на то что таковые ведутся.

"Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении "к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операциях полного спектра", — пишет издание.

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Авторы статьи обратили внимание на то, что у Штатов давно есть системы для подавления связи противника с его спутниками и страна теперь пытается их усовершенствовать. В том числе речь идёт о "таинственной" программе X-37B. Это беспилотный космический челнок, который теоретически может получить вооружение. Кроме того, ведутся работы над новым поколением военных спутников, умеющих маневрировать и дозаправляться в космосе. Они могут взаимодействовать с другими орбитальными аппаратами с помощью манипуляторов.

Ранее подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве был заблокирован Россией в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Голосование по документу состоялось в Нью-Йорке 24 апреля.

Обложка ©

Unsplash / NASA

Анатолий Симоненко
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