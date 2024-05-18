"Такого никогда не видели": Трамп намекнул на дыры в противоракетной обороне США

Бывший президент США Дональд Трамп вновь поделился со сторонниками планами на случай победы в ноябрьских выборах. Политик пообещал модернизировать систему глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов, дополнив её израильскими комплексами "Железный купол".

Выступая перед республиканцами в Миннесоте, 45-й глава Белого дома напомнил о высокой эффективности этих батарей ПРО. Если бы Израиль не обладал "Железным куполом", он давно исчез бы с карты мира, заверил собравшихся политик.

"Мы возведём над нашей страной "Железный купол". Такого купола ещё никогда не видели", — произнёс Трамп, назвав эти меры "подстраховкой".