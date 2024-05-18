"Такого никогда не видели": Трамп намекнул на дыры в противоракетной обороне США
Трамп пообещал защитить США системами противоракетной обороны "Железный купол"
Бывший президент США Дональд Трамп вновь поделился со сторонниками планами на случай победы в ноябрьских выборах. Политик пообещал модернизировать систему глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов, дополнив её израильскими комплексами "Железный купол".
Выступая перед республиканцами в Миннесоте, 45-й глава Белого дома напомнил о высокой эффективности этих батарей ПРО. Если бы Израиль не обладал "Железным куполом", он давно исчез бы с карты мира, заверил собравшихся политик.
"Мы возведём над нашей страной "Железный купол". Такого купола ещё никогда не видели", — произнёс Трамп, назвав эти меры "подстраховкой".
А недавно кандидат в президенты от республиканцев рассказал, как он планирует бороться с нелегальной миграцией. Бывший американский лидер пообещал устроить крупнейшую в истории операцию по депортации, а после — закрыть южную границу на замок.
Flickr / Trump White House Archived