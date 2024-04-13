Американские избиратели сделали выбор между Байденом и Трампом
NYT: За Трампа готовы голосовать 46% американских избирателей, за Байдена — 45%
Джо Байден, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
За кандидата в президенты США Дональда Трампа готовы проголосовать 46% опрошенных американцев. Об этом свидетельствует опрос, проведённый газетой The New York Times (NYT) совместно с исследовательской организацией Siena College.
При этом 45% американских избирателей заявили, что проголосовали бы за действующего американского лидера Джо Байдена. Ещё 8% респондентов отметили, что пока не определились в своих предпочтениях. Примечательно, что у Трампа снизилась поддержка со стороны афроамериканцев. Так, ранее за него готовы были проголосовать 23% афроамериканцев, а теперь только лишь 16%. У Байдена же увеличилось число сторонников среди американцев латиноамериканского происхождения (50% против прежних 40%). Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди 1059 зарегистрированных избирателей.
Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее Life.ru писал, что Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял о готовности Кремля работать с любым президентом США.