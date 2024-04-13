Американские избиратели сделали выбор между Байденом и Трампом

При этом 45% американских избирателей заявили, что проголосовали бы за действующего американского лидера Джо Байдена. Ещё 8% респондентов отметили, что пока не определились в своих предпочтениях. Примечательно, что у Трампа снизилась поддержка со стороны афроамериканцев. Так, ранее за него готовы были проголосовать 23% афроамериканцев, а теперь только лишь 16%. У Байдена же увеличилось число сторонников среди американцев латиноамериканского происхождения (50% против прежних 40%). Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2024 года среди 1059 зарегистрированных избирателей.