Российским бойцам пообещали награду в 2 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) начал проверку данных о том, что российские военные захватили в зоне СВО ценный трофей, а именно высокотехнологичную роботизированную платформу THeMIS, созданную в Эстонии. Если эта информация подтвердится, войскам выплатят два миллиона рублей, цитирует РИА "Новости" директора ЦАСТ Руслана Пухова.

"Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей", — подчеркнул Пухов.

По его словам, нужно установить, насколько машина была повреждена, ведь центру интересно разобраться в тех передовых технологиях, которые в неё заложены.