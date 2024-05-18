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18 мая, 04:37
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Российским бойцам пообещали награду в 2 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS

ЦАСТ выплатит 2 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS

Робот THeMIS. Обложка © Wikipedia / Milrem Robotics

Робот THeMIS. Обложка © Wikipedia / Milrem Robotics

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) начал проверку данных о том, что российские военные захватили в зоне СВО ценный трофей, а именно высокотехнологичную роботизированную платформу THeMIS, созданную в Эстонии. Если эта информация подтвердится, войскам выплатят два миллиона рублей, цитирует РИА "Новости" директора ЦАСТ Руслана Пухова.

"Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей", — подчеркнул Пухов.

По его словам, нужно установить, насколько машина была повреждена, ведь центру интересно разобраться в тех передовых технологиях, которые в неё заложены.

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Напомним, что ещё два года назад ЦАСТ объявил награду за захват робота и его передачу Министерству обороны РФ. Но тогда речь шла всего о миллионе рублей. Теперь же сумма увеличилась вдвое.

Анатолий Симоненко
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