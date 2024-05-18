Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 04:59

Оскандалившийся участник Евровидения из Нидерландов может предстать перед судом

NOS: Конкурсанту Евровидения Кляйну грозит суд в Швеции за "угрожающий жест"

Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн. © Wikipedia / VDanDesign

Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн. © Wikipedia / VDanDesign

Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн рискует оказаться на скамье подсудимых в Швеции в начале июня, потому что показал "угрожающий жест" женщине-оператору, передаёт телеканал NOS. Как оказалось, он просил не снимать его уход со сцены, а девушка его не послушала и продолжила съёмку.

В итоге Кляйн оттолкнул камеру. При этом адвокат музыканта Ян-Оке Фельт говорит, что Кляйн отрицает, что угрожал этому человеку.

Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за мерч в поддержку нацистов из "Азова"*
Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за мерч в поддержку нацистов из "Азова"*

Напомним, Йоста Кляйна отстранили от участия в финале музыкального конкурса из-за угроз одной из участниц съёмочной группы. Поведение певца из Нидерландов было расценено как "неподобающее и насильственное".

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Евровидение
  • нидерланды
  • швеция
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров