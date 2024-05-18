Оскандалившийся участник Евровидения из Нидерландов может предстать перед судом

Участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн рискует оказаться на скамье подсудимых в Швеции в начале июня, потому что показал "угрожающий жест" женщине-оператору, передаёт телеканал NOS. Как оказалось, он просил не снимать его уход со сцены, а девушка его не послушала и продолжила съёмку.