Ватикан принял спорное решение о признании чудес, назначив главного по "сверхъестественному"

Ватикан постановил, что теперь лишь папа римский обладает полномочиями для того, чтобы в исключительном случае признать какое-либо произошедшее явление "сверхъестественным". Для остальных вводится ряд правил. Об этом сказано в руководстве, опубликованном Дикастерией вероучения. Нормы вступят в силу с 19 мая.

"Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остаётся верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении", — сказано в документе.

Нововведения высказывания епископов о "сверхъественности" или "несверхъестественности" явления якобы заставляли людей поверить в эти события, которые порой обретали даже большую ценность, чем само Евангелие. При этом церковь позднее опровергала правдивость данных "чудес, явления святых и девы Марии".

Ватикан утверждает, что в ряде случаев заявления о "сверхъестественных" явлениях епископы ошибались или делали в угоду своим собственным интересам: деньги, могущество, популярность, общественное одобрение. Это наносит вред последователям веры, позволяя манипулировать людским сознанием.

Исходя из этого, церковное руководство должно полагаться на правило Nihil Obstat ("ничего не препятствует"), что говорит об отсутствии в утверждении моментов, которые идут вразрез с доктриной католической церкви. Если оснований для признания чуда будет достаточно, то епархиальный епископ созывает комиссию, в которую входят один богослов, один канонист и эксперт, который будет иметь отношение к характеру явления. Анализировать "чудеса" будут эксперты специальной "обсерватории при Папской международной марианской академии, созданной в прошлом году.

При этом верить в то, что явление действительно выходит за рамки объяснимого, не обязательно. Католик волен сам ответить для себя на этот вопрос, отмечает Ватикан.