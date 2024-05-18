Гендиректор МАГАТЭ собрался на Украину после визита в Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Россию уже в этом месяце, у него в планах пока нет встреч с руководством страны. Однако он не исключает такое развитие событий.

"Планов пока нет, но, возможно, в будущем они появятся. Я всегда ценю возможность встретиться с руководством. На данный момент мы больше концентрируемся на технических аспектах, поэтому и проводим встречи в таком формате", — сказал Гросси РИА "Новости" в ответ на соответствующий вопрос и назвал такие встречи весьма полезными.

После визита в Россию глава МАГАТЭ может отправиться на Украину. Он объяснил это тем, что всегда старался быть сбалансированным в своём подходе.