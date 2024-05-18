В Новороссийске по неизвестной причине загорелась подстанция

В Новороссийске Краснодарского края загорелась подстанция "Кирилловская", причина на данный момент неизвестна. Пожар оставил без света 26 тысяч жителей города, сообщил мэр Андрей Кравченко.

В Новороссийске загорелась подстанция. Видео © "Телеграм" / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

"На подстанции "Кирилловская" произошло возгорание. Все службы на месте. Приступили к ликвидации пожара. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий", — пообещал градоначальник.

По его словам, без энергоснабжения сейчас 26 тысяч человек — частично район Цемдолина, посёлки от Васильевки до Абрау-Дюрсо, а также частично Приморский и Центральный внутригородские районы. Аварийные бригады занимаются подключением потребителей к резервным подстанциям. В ближайшие время свет вернётся в дома 20 тысяч человек, пишет Кравченко.