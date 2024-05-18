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18 мая, 07:45

Войска России поразили логистические центры ВСУ в Одесской области

Войска России поразили логистические центры ВСУ. Фото © ГСЧС Одесской области

Войска России поразили логистические центры ВСУ. Фото © ГСЧС Одесской области

В ночь на субботу Российская армия нанесла поражение центрам логистики ВСУ в Одесской области, где занимались поставками военной продукции на фронт. Об этом рассказали в силовых ведомствах.

"В результате ночных ударов в Одесской области поражены логистические центры противника", цитирует представителя силовых структур ТАСС.

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее в пророссийском подполье сообщили об очень сильном взрыве в пригороде Одессы, за которым последовала мощная и продолжительная детонация. Вероятнее всего, удар был нанесён по территории военной части в посёлке Дачное, где находились крупные склады с боеприпасами ВСУ. Кроме того, в самой Одессе было замечено спешное перемещение автотранспорта с военными грузами.

Юрий Лысенко
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