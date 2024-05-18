Войска России поразили логистические центры ВСУ в Одесской области

В ночь на субботу Российская армия нанесла поражение центрам логистики ВСУ в Одесской области, где занимались поставками военной продукции на фронт. Об этом рассказали в силовых ведомствах.

Ранее в пророссийском подполье сообщили об очень сильном взрыве в пригороде Одессы, за которым последовала мощная и продолжительная детонация. Вероятнее всего, удар был нанесён по территории военной части в посёлке Дачное, где находились крупные склады с боеприпасами ВСУ. Кроме того, в самой Одессе было замечено спешное перемещение автотранспорта с военными грузами.