На Москву надвигается новая аномалия от небесной канцелярии

Самым тёплым днём этой весны для Москвы остаётся 2 апреля, когда воздух прогрелся до 23,2 градуса. Однако на следующей неделе этот температурный рекорд столицы может быть побит. О новой аномалии предупредила главный специалист московского метеорологического бюро Татьяна Позднякова.

"Весна 2024 года в Москве близится к завершению. А рекорд максимальной температуры воздуха нынешней весны остаётся за 2 апреля, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса. В выходные дни, 18 и 19 мая, в столице будет солнечно, но выше 23 градусов температура не поднимется. По прогнозам, только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля!" — написала она в своём телеграм-канале.