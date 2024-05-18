В Италии хотят возвести в герои наёмника, убитого в бою под флагом "Правого сектора"* В Италии семья оправдывает наёмника, погибшего в бою за "Правый сектор"* 18 мая, 08:55 Бенджамин Галли. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gabriel Galli

Уничтоженного в зоне спецоперации 27-летнего наёмника Бенджамина Джорджо Галли пытаются выставить героем на его родине в Италии, хотя он числился в рядах украинского "Правого сектора"*, исповедующего идеологию фашизма. Итальянец уехал служить на Украину в марте 2022 года, а в сентябре был ликвидирован во время российского обстрела под Харьковом.

Рюкзак итальянского наёмника с шевроном "Правого сектора"*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gabriel Galli

Семья смогла похоронить мужчину только в ноябре 2022 года. На его странице в соцсети размещено объявление, где говорится о траурной церемонии. К посту прикреплено фото рюкзака Галли, на котором отчётливо красуется шеврон "Правого сектора"*. На странице отца размещены снимки наёмника во время службы. Габриэль Галли хвастается, что его сын был легионером и "жертвенно служил на благо Украине".

Мужчина не скрывает, что его сын воевал за "Правый сектор"*. Эмблема подразделения также мелькает в постах Габриэля Галли, есть и фото наёмника с шевроном запрещённой организации. Судя по всему, семья либо ничего не знает о "Правом секторе"*, либо намеренно умалчивает, что бойцы подразделения зиговали, поклонялись Гитлеру и оправдывали фашизм.

Габриэль Галли публикует благодарственные письма от руководства ВСУ и рассказывает на своей странице, что его сын был "классным малым": любил страйкбол, онлайн игры, рок-музыку. Журналисты РИА "Новости" смогли разыскать могилу Бенджамина Галли. Он похоронен в семейном склепе в городке Бедеро-Валкувиа. Что примечательно, никаких указаний о службе сына в "Правом секторе"* в самой усыпальнице нет.

Ранее в СК РФ отчитались, что фигурантами возбуждённых в России уголовных дел стали 658 наёмников из 49 стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Татьяна Миссуми