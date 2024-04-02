МВД вскрыло в России ячейку "Правого сектора"*

Силовики в прошлом году выявили в России ячейку украинского "Правого сектора"* и ряда других организаций. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства, проходящего с участием главы государства Владимира Путина.