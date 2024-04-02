МВД вскрыло в России ячейку "Правого сектора"*
Глава МВД Колокольцев сообщил о выявлении ячейки "Правого сектора"* в России
Силовики в прошлом году выявили в России ячейку украинского "Правого сектора"* и ряда других организаций. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства, проходящего с участием главы государства Владимира Путина.
"Полицией вскрыта ячейка украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений", — сказал министр.
Колокольцев также добавил, что приоритетными задачами МВД остаются противодействие экстремизму, а также нейтрализация деятельности радикальных структур.
Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МВД, поручил силовикам обновить подходы к миграционной политике. В ходе выступления президент также отметил, что РФ доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Кроме того, Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с нашей страной терактами.
* Запрещённая в России экстремистская организация.