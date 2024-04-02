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2 апреля, 13:01

МВД вскрыло в России ячейку "Правого сектора"*

Глава МВД Колокольцев сообщил о выявлении ячейки "Правого сектора"* в России

Силовики в прошлом году выявили в России ячейку украинского "Правого сектора"* и ряда других организаций. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства, проходящего с участием главы государства Владимира Путина.

"Полицией вскрыта ячейка украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений", — сказал министр.

Колокольцев также добавил, что приоритетными задачами МВД остаются противодействие экстремизму, а также нейтрализация деятельности радикальных структур.

Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МВД, поручил силовикам обновить подходы к миграционной политике. В ходе выступления президент также отметил, что РФ доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Кроме того, Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с нашей страной терактами.

Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД
Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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"МВД-Медиа"

Наталья Исакова
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