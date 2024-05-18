Боец ВСУ со "взглядом на 2000 ярдов" потерял сознание на посту и очнулся в российском плену

Боец ВСУ потерял сознание на позициях украинской армии во время попытки сдержать наступление РФ на Харьковском направлении и пришёл в себя уже в российском плену с характерным для перенёсших боевую психическую травму взглядом. Видео с его допросом опубликовал телеграм-канал "Архангел спецназа".

Допрос попавшего в плен на Харьковском направлении бойца ВСУ со "взглядом на 2000 ярдов". Видео © Telegram / "Архангел спецназа Z"

В ролике можно увидеть, как украинский солдат со "взглядом на две тысячи ярдов" ошалело водит глазами и с большим трудом отвечает на вопросы российских военных. Единственное, чего от него смогли добиться, — ответа на вопрос о том, сколько ещё бойцов ВСУ были вместе с ним на боевых позициях. По его словам, там было 17 человек.

"Взглядом на 2000 ярдов" называют отрешённое выражение лица, которое часто можно наблюдать у участников боевых действий, словно они смотрят на какой-то объект, находящийся вдалеке. Основные признаки: широко распахнутые глаза, отсутствие фокуса во взгляде. Впервые этот термин начали применять во время войны во Вьетнаме (1955–1975), когда у американских солдат стали наблюдать характерные симптомы. "Взгляд на 2000 ярдов" не только свидетельствует о боевой психической травме, но и является признаком посттравматического стрессового расстройства и следствием защитной реакции организма, который пытается отстраниться от травмирующего события. Встречается и при небоевых психологических травмах.