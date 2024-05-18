Певица Глюк’oZa задолжала российской налоговой более одного миллиона рублей 18 мая, 09:22 Наталья Ионова. Обложка © Telegram / Глюк’оZа

Певица Наталья Ионова (Глюк’oZa) имеет долги перед российской налоговой более чем на 1 миллион рублей, неисполнение обязательств по платежам грозит артистке блокировкой банковских счетов и запретом на выезд за границу. Об этом сообщает SHOT.

Ионовой выписано предупреждение о необходимости уплатить 1,2 миллиона рублей. Однако все требования певица пока игнорирует. Сейчас она отдыхает в Италии и размещает радостные посты в соцсетях.

Ранее российский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа, выложив в своём телеграм-канале видео, выполненное на манер фильма "Матрица", которое соткано из фрагментов песен певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк’oZы). Однако Натальи Ионовой в проекте больше не будет.

Авторы Татьяна Миссуми