Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 10:08

26-летняя иностранка чуть не погибла во время пьянки в Рязани

В Рязани пьяная девушка из Туниса упала из окна третьего этажа

26-летняя девушка из Туниса упала с высоты третьего этажа в Рязани. Фото © YA62.ru

26-летняя девушка из Туниса упала с высоты третьего этажа в Рязани. Фото © YA62.ru

В Рязани 17 мая в 20:58 из окна на третьем этаже дома на Татарской улице выпала 26-летняя девушка из Туниса, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пьяную туниску с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом нижней челюсти и закрытым повреждением живота доставили в городскую клиническую больницу.

Спасали всем домом: Брошенный матерью малыш чуть не выпал из окна высотки в Краснодаре
Спасали всем домом: Брошенный матерью малыш чуть не выпал из окна высотки в Краснодаре

Ранее в Калининграде семилетняя девочка чудом выжила после падения с высоты пятого этажа. Первоклассницу госпитализировали в детскую больницу, врачи диагностировали у неё перелом руки и позвоночника.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров