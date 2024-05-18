26-летняя иностранка чуть не погибла во время пьянки в Рязани
В Рязани пьяная девушка из Туниса упала из окна третьего этажа
26-летняя девушка из Туниса упала с высоты третьего этажа в Рязани. Фото © YA62.ru
В Рязани 17 мая в 20:58 из окна на третьем этаже дома на Татарской улице выпала 26-летняя девушка из Туниса, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Пьяную туниску с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом нижней челюсти и закрытым повреждением живота доставили в городскую клиническую больницу.
Ранее в Калининграде семилетняя девочка чудом выжила после падения с высоты пятого этажа. Первоклассницу госпитализировали в детскую больницу, врачи диагностировали у неё перелом руки и позвоночника.