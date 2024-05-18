26-летняя иностранка чуть не погибла во время пьянки в Рязани

В Рязани 17 мая в 20:58 из окна на третьем этаже дома на Татарской улице выпала 26-летняя девушка из Туниса, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона.