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18 мая, 10:39

Губернатор Севастополя назвал причину отключений света

Развожаев: Отключения света в Севастополе вызваны аварией на сетях "Крымэнерго"

Жители Севастополя наблюдают отключение света в городе. Губернатор города Михаил Развожаев в личном телеграм-канале сообщил, что проблема связана с аварией на сетях компании "Крымэнерго", добавив, что в скором времени она будет решена.

"Вижу ваши сообщения об отключении света в Севастополе. Ситуация обусловлена аварией на сетях "Крымэнерго" в районе Бахчисарая. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Прошу всех сохранять спокойствие. По прогнозам специалистов, электричество снова включат в течение часа", — говорится в его публикации.

В Севастополе восстановили работу подстанции после налёта БПЛА
В Севастополе восстановили работу подстанции после налёта БПЛА

Напомним, что вчера утром после атаки украинских беспилотников в Севастополе ввели график временного отключения электроснабжения. Ограничения будут действовать до тех пор, пока аварийно-ремонтные работы не будут завершены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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