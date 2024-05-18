Губернатор Севастополя назвал причину отключений света

Жители Севастополя наблюдают отключение света в городе. Губернатор города Михаил Развожаев в личном телеграм-канале сообщил, что проблема связана с аварией на сетях компании "Крымэнерго", добавив, что в скором времени она будет решена.

"Вижу ваши сообщения об отключении света в Севастополе. Ситуация обусловлена аварией на сетях "Крымэнерго" в районе Бахчисарая. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Прошу всех сохранять спокойствие. По прогнозам специалистов, электричество снова включат в течение часа", — говорится в его публикации.