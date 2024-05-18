ПВО России за сутки уничтожила 21 украинскую ракету HIMARS, Vampire и "Ольха"

Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 37 беспилотников, "Точку-У" и 21 снаряд, выпущенный из американской, чешской и украинской РСЗO. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.