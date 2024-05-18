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18 мая, 10:47

ПВО России за сутки уничтожила 21 украинскую ракету HIMARS, Vampire и "Ольха"

Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 37 беспилотников, "Точку-У" и 21 снаряд, выпущенный из американской, чешской и украинской РСЗO. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Ранее ВСУ послали целый рой дронов в атаку на Крым и Краснодарский край. Солдаты Военно-морского флота Российской Федерации за сутки уничтожили 123 украинских беспилотника и 25 безэкипажных плавательных средств украинской армии в Чёрном море.

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