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18 мая, 11:31

В Чёрном море затонуло судно, следовавшее под флагом Танзании

Судно Mohammad-Z, которое следовало под флагом Танзании, затонуло в Чёрном море недалеко от города Сфынту-Георге в Румынии. Об этом сообщает местная морская администрация.

Уточняется, что сигнал тревоги был получен около четырёх утра, после чего на место происшествия прибыли корабли Artemis и Apollo, два судна пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых корабля. Экипаж Mohammad-Z состоял из 11 человек, среди которых девять человек — из Сирии, а два других — из Египта, пояснили в морской администрации.

Торговое судно Michel спасло восемь членов экипажа, так как находилось рядом с местом катастрофы. В настоящее время продолжаются поиски трёх граждан из Сирии.

"С целью выяснения причин и обстоятельств катастрофы будет проведено расследование", — указано в сообщении администрации.

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Более полусотни пассажиров утонули при кораблекрушении в Африке

А ранее Life.ru писал, что более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у северного побережья Мозамбика. Оказалось, что лодка самодельная и не была предназначена для перевозки пассажиров. Всего на борту находилось 130 человек.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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