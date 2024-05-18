В Чёрном море затонуло судно, следовавшее под флагом Танзании

Судно Mohammad-Z, которое следовало под флагом Танзании, затонуло в Чёрном море недалеко от города Сфынту-Георге в Румынии. Об этом сообщает местная морская администрация.

Уточняется, что сигнал тревоги был получен около четырёх утра, после чего на место происшествия прибыли корабли Artemis и Apollo, два судна пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых корабля. Экипаж Mohammad-Z состоял из 11 человек, среди которых девять человек — из Сирии, а два других — из Египта, пояснили в морской администрации.

Торговое судно Michel спасло восемь членов экипажа, так как находилось рядом с местом катастрофы. В настоящее время продолжаются поиски трёх граждан из Сирии.

"С целью выяснения причин и обстоятельств катастрофы будет проведено расследование", — указано в сообщении администрации.