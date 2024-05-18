Обнажала клыки и кусала: Жители Хабаровского края пострадали от проделок агрессивной мартышки
В Хабаровском крае поймали сбежавшую мартышку, которая нападала на прохожих
Мартышка, которая напала на жителей Хабаровского края. Обложка © Telegram / Amur Mash
В Комсомольске-на-Амуре поймали агрессивную мартышку, которая терроризировала людей. Бегающую по дорогам обезьяну заметили прохожие. Как пишет Amur Mash, мартышка вела себя странно — сначала спокойно ела с рук, а потом начала обнажать клыки и нападать на людей.
В Хабаровском крае поймали мартышку, которая нападала на людей. Видео © Telegram / Amur Mash
По информации телеграм-канала, примат по кличке Гарик приехал в город несколько лет назад и уже не один раз сбегал от своей хозяйки. В этот раз женщина распивала спиртные напитки и даже не заметила пропажу обезьяны. Агрессивного Гарика поймали полицейские и очевидцы, в настоящее время он находится на станции по борьбе с болезнями животных.
Пострадавшая от нападения обезьяны в Хабаровском крае. Фото © Telegram / Amur Mash
Хозяйке грозит проверка. По предварительным данным, буйный питомец доставил немало хлопот пятерым очевидцам. Одной пострадавшей пришлось зашивать губу, а у других есть царапины и раны на руках. Кроме того, всем раненым назначили уколы от бешенства.
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