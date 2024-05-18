Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 12:32

Обнажала клыки и кусала: Жители Хабаровского края пострадали от проделок агрессивной мартышки

В Хабаровском крае поймали сбежавшую мартышку, которая нападала на прохожих

Мартышка, которая напала на жителей Хабаровского края. Обложка © Telegram / Amur Mash

Мартышка, которая напала на жителей Хабаровского края. Обложка © Telegram / Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре поймали агрессивную мартышку, которая терроризировала людей. Бегающую по дорогам обезьяну заметили прохожие. Как пишет Amur Mash, мартышка вела себя странно — сначала спокойно ела с рук, а потом начала обнажать клыки и нападать на людей.

В Хабаровском крае поймали мартышку, которая нападала на людей. Видео © Telegram / Amur Mash

По информации телеграм-канала, примат по кличке Гарик приехал в город несколько лет назад и уже не один раз сбегал от своей хозяйки. В этот раз женщина распивала спиртные напитки и даже не заметила пропажу обезьяны. Агрессивного Гарика поймали полицейские и очевидцы, в настоящее время он находится на станции по борьбе с болезнями животных.

Пострадавшая от нападения обезьяны в Хабаровском крае. Фото © Telegram / Amur Mash

Пострадавшая от нападения обезьяны в Хабаровском крае. Фото © Telegram / Amur Mash

Хозяйке грозит проверка. По предварительным данным, буйный питомец доставил немало хлопот пятерым очевидцам. Одной пострадавшей пришлось зашивать губу, а у других есть царапины и раны на руках. Кроме того, всем раненым назначили уколы от бешенства.

На россиянку с ребёнком напал "Добби" и потребовал носок
На россиянку с ребёнком напал "Добби" и потребовал носок

А ранее Life.ru рассказывал, что неизвестная рыба покусала гражданина России на Маврикии. Врачи не могут ничем помочь пострадавшему, ему только выписали антибиотики. Вероятно, россиянина "атаковала" рыба-камень, способная вызвать паралич и отмирание поражённых тканей.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров