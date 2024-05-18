"Регулярно увлажнять": Назван лайфхак, как защитить кожу рук от майского солнца

Под воздействием майского солнца кожа начинает быстрее сохнуть, поэтому её необходимо регулярно увлажнять. Как именно ухаживать за кожей рук, когда уже активно греет небесное светило, и как защитить их при работе в саду, рассказала доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова.

"Уход должен быть постоянным, а не то что вы вечером нанесли крем и этим ограничились. Руки надо беречь от химикатов, которые вы используете дома. Всегда надевайте перчатки, когда моете посуду или делаете уборку. На улицу обязательно надо выходить уже с кремом на руках", — предупредила доктор в беседе с радио Sputnik.

По её словам, крем для частого применения должен быть достаточно лёгким и содержать увлажняющие средства, такие как гиалуроновая кислота, различные натуральные масла, например масло ши или жожоба. Также лучше выбирать средство без всяких отдушек. Кроме того, не нужно бояться силиконов, если они будут указаны в составе, потому что они хорошо сохраняют влагу.

"Если вы водите машину, не стоит забывать о том, что солнце проникает через лобовое стекло и оказывает на кожу рук, которые лежат на руле, неблагоприятное воздействие. Поэтому автолюбителям можно использовать фотозащитный крем", — рекомендует дерматолог.

Также при работе в саду и огороде лучше использовать перчатки, а перед тем, как их надеть, намазать на руки крем. Некоторые боятся пересушить кожу, поэтому даже очень грязные руки моют только водой, это чрезмерное опасение. Не стоит отказываться от мыла, главное, не использовать хозяйственное, а лучше всего жидкое, так как оно более щадящее, подчеркнула Галлямова.

"А если есть дозатор, который делает из мыла пену, то это вообще прекрасно. Главная задача — смыть загрязнения и сразу нанести крем на сухие руки", — резюмировала врач.