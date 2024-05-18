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18 мая, 14:51

Украинец в День Победы запустил дрон с флагом России над Рейхстагом

Tagesspiegel: Дрон с прикреплённым флагом РФ запустили над Рейхстагом 9 Мая

Российский флаг, прикреплённый к дрону в Германии в День Победы. Обложка © X / victoriaslog

Российский флаг, прикреплённый к дрону в Германии в День Победы. Обложка © X / victoriaslog

Мужчина запустил над Рейхстагом в ФРГ дрон, к которому прикрепил российский флаг и четыре георгиевские ленточки. Это произошло ещё во время празднования Дня Победы 9 Мая, но стало известно об этом только сейчас.

Мужчина запустил в Берлине дрон с российским флагом в День Победы. Видео © X / victoriaslog

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Оказалось, что дроном управлял 41-летний Иван из Одессы, его задержали полицейские. Правоохранители начали расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. У мужчины изъяли беспилотник, флаги и ленточки.

Уточняется, что около госучреждения установлена бесполётная зона для дронов радиусом 5,6 километра, а в радиусе 1,85 километра полёты строго запрещены. Беспилотники могут летать только при наличии специального разрешения, в противном случае владельцы дронов могут столкнуться с юридическими последствиями.

Посольство потребовало от Берлина отменить запрет на символы Дня Победы
Посольство потребовало от Берлина отменить запрет на символы Дня Победы

А ранее Life.ru рассказывал, что в Берлине полиция в День Победы скрутила мужчину за то, что тот надел футболку с президентом РФ Владимиром Путиным. Правоохранители обвинили его в нарушении общественного порядка и пригрозили статьёй об интервенции.

Дарья Нарыкова
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