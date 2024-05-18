Украинец в День Победы запустил дрон с флагом России над Рейхстагом

Мужчина запустил над Рейхстагом в ФРГ дрон, к которому прикрепил российский флаг и четыре георгиевские ленточки. Это произошло ещё во время празднования Дня Победы 9 Мая, но стало известно об этом только сейчас.

Мужчина запустил в Берлине дрон с российским флагом в День Победы. Видео © X / victoriaslog

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Оказалось, что дроном управлял 41-летний Иван из Одессы, его задержали полицейские. Правоохранители начали расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. У мужчины изъяли беспилотник, флаги и ленточки.

Уточняется, что около госучреждения установлена бесполётная зона для дронов радиусом 5,6 километра, а в радиусе 1,85 километра полёты строго запрещены. Беспилотники могут летать только при наличии специального разрешения, в противном случае владельцы дронов могут столкнуться с юридическими последствиями.