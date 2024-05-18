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18 мая, 14:44

Количество пострадавших при обстреле ВСУ Скадовска возросло до 15

От обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадали 15 человек. Каждому из них оказали медицинскую помощь, сообщил руководитель Минздрава региона Артыш Сат.

"Одному человеку помощь была оказана на месте, 14 пострадавших доставлены в Скадовскую больницу, из которых десяти пациентам оказывается медицинская помощь амбулаторно, а четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", цитирует главу областного ведомства пресс-служба Минздрава.

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Напомним, что украинские войска нанесли удар по Скадовску сегодня в первой половине дня. Атака была совершена с использованием переданных ВСУ Штатами РСЗО HIMARS. На тот момент было известно об 11 пострадавших. Подробных данных о разрушениях на земле не приводилось.

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Telegram / Министерство здравоохранения Херсонской области

Юрий Лысенко
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