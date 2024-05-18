В аэропорту Сочи вводятся дополнительные меры для обеспечения безопасности

В соответствии с указом Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах России вводится перечень дополнительных мер для пассажиров в целях усиления безопасности полётов. Исключением не стала и сочинская воздушная гавань.

"Обращаем ваше внимание, что будут действовать ограничения на перемещение и провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений", — говорится в телеграм-канале аэропорта Сочи.

Исходя из этого, персонал в аэропортах имеет право запретить перевозить на борту воздушного судна следующие предметы:

штопоры;

иглы для подкожных инъекций (если не будет предъявлено медицинское обоснование);

спицы для вязания;

длинные ножницы;

длинные складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи;

ртутные тонометры;

ртутные барометры или манометры.