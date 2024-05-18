В аэропорту Сочи вводятся дополнительные меры для обеспечения безопасности
В соответствии с указом Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах России вводится перечень дополнительных мер для пассажиров в целях усиления безопасности полётов. Исключением не стала и сочинская воздушная гавань.
"Обращаем ваше внимание, что будут действовать ограничения на перемещение и провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений", — говорится в телеграм-канале аэропорта Сочи.
Исходя из этого, персонал в аэропортах имеет право запретить перевозить на борту воздушного судна следующие предметы:
- штопоры;
- иглы для подкожных инъекций (если не будет предъявлено медицинское обоснование);
- спицы для вязания;
- длинные ножницы;
- длинные складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи;
- ртутные тонометры;
- ртутные барометры или манометры.
Соблюдение техники безопасности является самым важным из принципов, по которым работают воздушные порты. Пренебрежение её нормами всегда может привести к неприятным или вовсе непоправимым последствиям. Ранее в Минеральных Водах огонь охватил здание аэропорта. В воздухе клубился огромный столб едкого чёрного дыма. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.
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