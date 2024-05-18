В Ленинградской области пилот раллийной машины не вошёл в поворот и протаранил зрителей
Гоночная машина протаранила толпу в Ленинградской области, один человек погиб
Гоночная машина протаранила зрителей во время ралли в Ленинградской области. Обложка © SHOT
Гоночная машина врезалась в толпу зрителей во время Кубка Ленобласти по ралли. SHOT сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем.
Гоночная машина протаранила зрителей во время ралли в Ленинградской области. Видео © SHOT
Гонка проводилась неподалёку от посёлка Мельниково к северу от Петербурга. Зрители находились за лентой, но один из автомобилей ушёл в сильный занос на повороте и влетел в людей. Пострадали два человека. Их госпитализировали, но один умер в больнице от множественных переломов. Сам водитель не получил серьёзных ранений, его задержали. Гонку приостановили.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в ночь на 15 мая в столице Hyundai Solaris на огромной скорости влетел в столб на Тарусской улице. Серьёзные раны получили трое человек. Водитель не совладал с управлением, допустил выезд автомобиля на тротуар, где он врезался в столб и перевернулся. Удар был такой силы, что двигатель вырвало из-под капота.