Суд арестовал главу АМС Алагирского района Северной Осетии за махинации

Суд арестовал главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева, который своими махинациями причинил государству ущерб на пять миллионов рублей. Об этом пишет региональное управление СКР.

"18 мая 2024 года по ходатайству следователя СК России Ленинским районным судом г. Владикавказа в отношении главы АМС Алагирского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Северной Осетии полиция задержала главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Германа Гагиева. По данным следствия, в 2022 году он выдал разрешение на возведение капитального объекта на переданном ранее в аренду земельном участке. Несмотря на то что постройка не отвечала требованиям капстроительства, Гагиев разрешил ввод в эксплуатацию. Это послужило основанием для передачи участка в собственность по явно заниженной цене в размере 5896 рублей.