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18 мая, 19:19

Сексолог объяснила, почему дряхлый Кларксон снова стал самым сексуальным мужчиной Британии

Эксперт Аксельрод: Сексуальность мужчины зависит от его внутренней энергии

Британский телеведущий Джереми Кларксон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Британский телеведущий Джереми Кларксон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Британского телеведущего и журналиста Джереми Кларксона снова признали самым сексуальным мужчиной Соединённого Королевства. Этот титул 64-летняя звезда шоу Top Gear завоёвывает уже второй год подряд. Сексолог и парный терапевт Милана Аксельрод оценила его победу и рассказала, как ему это удалось: оказывается, сексуальность мужчины определяется его внутренней энергией.

"Все люди с определённым потенциалом энергии, сексуальности и темпераментом, заданным природой. Энергия всегда чувствуется. Мужчина, полный энергии, — это творчество, это уверенность, это харизма, это тяга к жизни. Сексуальность — это же не только про секс. Это набор качеств", — подчеркнула эксперт в беседе с 360.ru.

По её мнению, многие мужчины в возрасте Кларксона уверенно стоят на ногах. Также большую роль играют хорошее чувство юмора, обаяние и улыбка, что может быть вообще никак не связано с реальными возможностями мужчины в постели. Сексолог привела в пример актёра Владимира Машкова и заявила, что многие россиянки сочли бы его более сексуальным, чем некоторых молодых артистов. Кроме того, взрослые мужчины несут в себе опыт своих побед (любовных, романтических), карьерный успех и достижения. Что привлекает представительниц слабого пола.

Также существует психологический аспект, из-за которого женщины считают подобных Кларксону мужчин сексуальными. У некоторых из них в детстве не было заботливого, здорового отца, поэтому представительницы прекрасного пола часто проецируют на мужчину его долю, резюмировала Аскольд.

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Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон предрёк человечеству каннибализм из-за Украины

Ранее Life.ru рассказывал, что 64-летний ведущий Top Gear второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Британии. В рамках ежегодного опроса, который проводила компания, позиционирующая себя "лучшим сайтом знакомств для женатых людей", ему удалось обойти серьёзных и более молодых оппонентов, например принца Уильяма, Идриса Эльбу и Киллиана Мерфи.

Евгения Мосс
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