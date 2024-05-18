Сексолог объяснила, почему дряхлый Кларксон снова стал самым сексуальным мужчиной Британии

Британского телеведущего и журналиста Джереми Кларксона снова признали самым сексуальным мужчиной Соединённого Королевства. Этот титул 64-летняя звезда шоу Top Gear завоёвывает уже второй год подряд. Сексолог и парный терапевт Милана Аксельрод оценила его победу и рассказала, как ему это удалось: оказывается, сексуальность мужчины определяется его внутренней энергией.

"Все люди с определённым потенциалом энергии, сексуальности и темпераментом, заданным природой. Энергия всегда чувствуется. Мужчина, полный энергии, — это творчество, это уверенность, это харизма, это тяга к жизни. Сексуальность — это же не только про секс. Это набор качеств", — подчеркнула эксперт в беседе с 360.ru.

По её мнению, многие мужчины в возрасте Кларксона уверенно стоят на ногах. Также большую роль играют хорошее чувство юмора, обаяние и улыбка, что может быть вообще никак не связано с реальными возможностями мужчины в постели. Сексолог привела в пример актёра Владимира Машкова и заявила, что многие россиянки сочли бы его более сексуальным, чем некоторых молодых артистов. Кроме того, взрослые мужчины несут в себе опыт своих побед (любовных, романтических), карьерный успех и достижения. Что привлекает представительниц слабого пола.

Также существует психологический аспект, из-за которого женщины считают подобных Кларксону мужчин сексуальными. У некоторых из них в детстве не было заботливого, здорового отца, поэтому представительницы прекрасного пола часто проецируют на мужчину его долю, резюмировала Аскольд.