Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 17:15

Украинец с ножом набросился на офицера ВСУ в днепропетровском военкомате

Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области во время мобилизационных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата. — Прим. Life.ru) мер по оповещению военнообязанных гражданин совершил вооружённое нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Сухопутных войск Украины, военный ранен в руку. Правоохранители уже задержали нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Разъярённые украинки разгромили фургон военкомов и заставили их тикать
Разъярённые украинки разгромили фургон военкомов и заставили их тикать

А ранее Life.ru писал, что украинские дальнобойщики устроили масштабные протесты из-за закона о мобилизации. Десятки фур выехали на трассу в рамках акции, чтобы выразить своё недовольство. Многих людей не устраивают "драконовские решения полулегитимной власти".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров