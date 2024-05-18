Украинец с ножом набросился на офицера ВСУ в днепропетровском военкомате

Мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области во время мобилизационных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата. — Прим. Life.ru) мер по оповещению военнообязанных гражданин совершил вооружённое нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Сухопутных войск Украины, военный ранен в руку. Правоохранители уже задержали нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.