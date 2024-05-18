Попавший под ракетный обстрел в Красном море танкер останавливался в России
Нефтяной танкер под флагом Панамы, который повредили в Красном море хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", в последний раз останавливался в России. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).
"Приблизительно в 13:00 по времени Саны [совпадает с московским] 18 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в сторону Красного моря и поразили M/T Wind — греческий нефтяной танкер под флагом Панамы. M/T Wind в последний раз совершал остановку в России и направлялся в Китай", — указано в сообщении.
Командование ВС США дополнило, что судно начало подтапливать из-за ракетного удара, что привело к потере управления и остановке. Несмотря на случившееся, экипаж танкера сумел восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.
О том, что нефтяной танкер попал под ракетный удар вблизи йеменского порта Моха, стало известно днём 18 мая. На борту корабля возник пожар. Несмотря на повреждение, судно сумело продолжить движение до места назначения.
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