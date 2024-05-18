Попавший под ракетный обстрел в Красном море танкер останавливался в России

Нефтяной танкер под флагом Панамы, который повредили в Красном море хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", в последний раз останавливался в России. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

"Приблизительно в 13:00 по времени Саны [совпадает с московским] 18 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в сторону Красного моря и поразили M/T Wind — греческий нефтяной танкер под флагом Панамы. M/T Wind в последний раз совершал остановку в России и направлялся в Китай", — указано в сообщении.

Командование ВС США дополнило, что судно начало подтапливать из-за ракетного удара, что привело к потере управления и остановке. Несмотря на случившееся, экипаж танкера сумел восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.