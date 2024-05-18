"Рука теперь как новенькая": Арина Аверина вслед за сестрой Диной перенесла операцию
Гимнастка Арина Аверина вслед за сестрой Диной перенесла операцию на руке
Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина после операции на руке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arinaverina98
Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина перенесла операцию на руке. Об этом она сообщила в соцсети, опубликовав фото из больничной палаты. Звёздная спортсменка поблагодарила врачей и своих фанатов за поддержку и добрые слова.
"Операция прошла успешно. Рука теперь как новенькая. Спасибо большое хирургу Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам!" — подписала пост спортсменка.
Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поблагодарила за поддержку поклонников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arinaverina98
О том, какая именно травма у спортсменки, неизвестно. Напомним, в апреле сестра-близняшка Арины Дина тоже перенесла операцию на руке.
Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру в феврале этого года. Многократные чемпионки отметили, что сейчас хотят пробовать себя в чём-то новом, но и отказываться от выступлений в различных шоу не планируют.