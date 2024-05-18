"Рука теперь как новенькая": Арина Аверина вслед за сестрой Диной перенесла операцию

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина перенесла операцию на руке. Об этом она сообщила в соцсети, опубликовав фото из больничной палаты. Звёздная спортсменка поблагодарила врачей и своих фанатов за поддержку и добрые слова.

"Операция прошла успешно. Рука теперь как новенькая. Спасибо большое хирургу Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам!" — подписала пост спортсменка.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поблагодарила за поддержку поклонников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arinaverina98

О том, какая именно травма у спортсменки, неизвестно. Напомним, в апреле сестра-близняшка Арины Дина тоже перенесла операцию на руке.