Два человека получили ранения после обстрела Раденска в Херсонской области
Из-за обстрела села Раденск Херсонской области со стороны ВСУ были госпитализированы два человека, получившие ранения, написал в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадало два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями", — пояснил Сальдо.
Кроме того, в Алёшкинском округе после ударов начался лесной пожар на площади один гектар, сейчас он ликвидирован. В Новой Каховке обстрелы повредили линию электропередачи, без света остались десять абонентов "Херсоноблэнерго".
Ранее сообщалось, что от обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадало 15 человек. Каждому из них оказали медицинскую помощь: одному — на месте, остальных госпитализировали.
Shutterstock / FOTODOM