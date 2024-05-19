Два человека получили ранения после обстрела Раденска в Херсонской области

Из-за обстрела села Раденск Херсонской области со стороны ВСУ были госпитализированы два человека, получившие ранения, написал в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадало два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями", — пояснил Сальдо.

Кроме того, в Алёшкинском округе после ударов начался лесной пожар на площади один гектар, сейчас он ликвидирован. В Новой Каховке обстрелы повредили линию электропередачи, без света остались десять абонентов "Херсоноблэнерго".