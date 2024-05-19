CENTCOM: Хуситы подбили нефтяной танкер, шедший в Китай после захода в Россию

Йеменское движение "Ансар Аллах" совершило удар по нефтяному танкеру M/T Wind, который шёл из России в Китай. Об этом в соцсети X пишет Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Судно принадлежит греческому оператору и ходит под флагом Панамы. В него попала противокорабельная баллистическая ракета в Красном море. Из-за этого отсеки судна начало заполнять водой, танкер потерял ход и управление, однако вскоре удалось его восстановить. Члены экипажа в порядке, моряки смогли продолжить путь.