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18 мая, 22:41

CENTCOM: Хуситы подбили нефтяной танкер, шедший в Китай после захода в Россию

Йеменское движение "Ансар Аллах" совершило удар по нефтяному танкеру M/T Wind, который шёл из России в Китай. Об этом в соцсети X пишет Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Судно принадлежит греческому оператору и ходит под флагом Панамы. В него попала противокорабельная баллистическая ракета в Красном море. Из-за этого отсеки судна начало заполнять водой, танкер потерял ход и управление, однако вскоре удалось его восстановить. Члены экипажа в порядке, моряки смогли продолжить путь.

США сообщили о ликвидации пяти беспилотников над Красным морем
США сообщили о ликвидации пяти беспилотников над Красным морем

Ранее Life.ru писал, что США отразили атаку на американские военные корабли в Красном море. Был сбит беспилотник при попытке атаковать ракетный крейсер и эсминец.

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X / CENTCOM

Анатолий Симоненко
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