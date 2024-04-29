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29 апреля, 04:20

США сообщили о ликвидации пяти беспилотников над Красным морем

CENTCOM: Военные США сбили пять беспилотников над Красным морем

Американскими военными 28 апреля сбито пять беспилотников над Красным морем. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", — написала пресс-служба ведомства в соцсети Х, добавив, что эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод.

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Ранее Life.ru писал, что американцы совместно с британскими военными приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производится с воздуха, а часть — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. Йеменское мятежное движение тем не менее продолжает топить морской транспорт союзников Израиля, требуя остановить геноцид в секторе Газа. Так, 25 апреля хуситы заявили о нанесении нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе, а 26-го числа было атаковано израильское судно MSC Darwin.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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