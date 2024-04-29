США сообщили о ликвидации пяти беспилотников над Красным морем
CENTCOM: Военные США сбили пять беспилотников над Красным морем
Американскими военными 28 апреля сбито пять беспилотников над Красным морем. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", — написала пресс-служба ведомства в соцсети Х, добавив, что эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод.
Ранее Life.ru писал, что американцы совместно с британскими военными приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производится с воздуха, а часть — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. Йеменское мятежное движение тем не менее продолжает топить морской транспорт союзников Израиля, требуя остановить геноцид в секторе Газа. Так, 25 апреля хуситы заявили о нанесении нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе, а 26-го числа было атаковано израильское судно MSC Darwin.
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