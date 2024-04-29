США сообщили о ликвидации пяти беспилотников над Красным морем

Американскими военными 28 апреля сбито пять беспилотников над Красным морем. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", — написала пресс-служба ведомства в соцсети Х, добавив, что эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод.