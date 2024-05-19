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19 мая, 00:36

Минобороны Германии затребовало у правительства новые деньги для помощи Киеву

Bild: Минобороны Германии просит ещё 3,8 миллиарда евро на помощь Украине

Минобороны Германии запросило у правительства страны ещё 3,8 миллиарда евро, чтобы помочь Украине, сообщает газета Bild, цитируя источник.

"Министерство обороны бьёт тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса. — Прим. Life.ru) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года", — указано в статье.

Запрос на выделение дополнительной помощи будет представлен на утверждение парламента в июне. Министерство финансов уже поддержало его, а неназванный чиновник указал на необходимость достичь консенсуса в правительстве и послать дополнительное оружие в этом финансовом году. По информации издания, в следующем году Бундесвер может поднять вопрос о выделении помощи Украине в размере рекордных 15 миллиардов евро.

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Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил план реформ, исполнение которого даст Украине доступ к финансовой помощи. На эти цели заложено 50 миллиардов евро до 2027 года.

Обложка ©

Unsplash / Christian Wiediger

Анатолий Симоненко
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