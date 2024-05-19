Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристами

Россия и Северная Корея впервые за несколько десятилетий совершили обмен туристическими группами. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Впервые со времён СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами", — отметил глава ведомства.

По словам министра, параллельно Москва и Пхеньян работают над сотрудничеством в сельском хозяйстве. В планах двух держав лишь наращивать совместную деятельность, подытожил он.