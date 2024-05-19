Минсельхоз: Дефицит кисломолочной продукции на российском рынке исключён
Россия располагает достаточным объёмом сырья для производства кисломолочной продукции. Кроме того, страна продолжает бесперебойно импортировать бактериальные закваски, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
Соответствующее заявление в ведомстве сделали после решения датской компании Novonesis в течение 12 месяцев свернуть свою деятельность в РФ. Предприятие осуществляло поставки заквасок на российский рынок.
"У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о возникновении тенденции к падению стоимости куриных яиц. Соответствующий вывод сделала Федеральная антимонопольная служба.
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