Минсельхоз: Дефицит кисломолочной продукции на российском рынке исключён

Россия располагает достаточным объёмом сырья для производства кисломолочной продукции. Кроме того, страна продолжает бесперебойно импортировать бактериальные закваски, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Соответствующее заявление в ведомстве сделали после решения датской компании Novonesis в течение 12 месяцев свернуть свою деятельность в РФ. Предприятие осуществляло поставки заквасок на российский рынок.

"У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", — сказано в сообщении.