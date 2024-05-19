В Ленобласти опровергли атаку дрона на нефтебазу, на которой произошёл взрыв
Губернатор Дрозденко: На Выборгской нефтебазе был хлопок, но атаки БПЛА не было
Пожар на нефтебазе в Выборге. Обложка © Telegram / SHOT
Взрыв в здании старой нефтебазы в Выборге произошёл из-за использования пиротехнических средств. Информация об атаке дронов не соответствует действительности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет", — успокоил Дрозденко в телеграм-канале.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о падении дрона ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Возгорания при этом не произошло.