Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 02:15

В Ленобласти опровергли атаку дрона на нефтебазу, на которой произошёл взрыв

Губернатор Дрозденко: На Выборгской нефтебазе был хлопок, но атаки БПЛА не было

Пожар на нефтебазе в Выборге. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар на нефтебазе в Выборге. Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв в здании старой нефтебазы в Выборге произошёл из-за использования пиротехнических средств. Информация об атаке дронов не соответствует действительности, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет", — успокоил Дрозденко в телеграм-канале.

Кровля храма загорелась в белгородском селе Малое Городище после обстрела ВСУ
Кровля храма загорелась в белгородском селе Малое Городище после обстрела ВСУ

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о падении дрона ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Возгорания при этом не произошло.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров