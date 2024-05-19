Военкор Коц: Наступление на Харьков откроет России другие направления

Наступление на Харьков даст возможность России продвигаться и в других направлениях. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал военкор Александр Коц.

По его словам, с открытием нового фронта у Киева начались разные проблемы на других участках, с которых ему придётся забирать подразделения. В данный момент Украина перебрасывает большое число средств и сил на Харьковское направление, убирая кого-то из Херсона, Запорожья и даже Часова Яра, где у них не всё хорошо. И это немного замедляет продвижение войск РФ.

"Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнёт не хватать. И мы сможем там давить ещё сильнее. То есть Харьковская операция может играть роль некоего громоотвода, с помощью которого мы начнём рвать на других направлениях. А с резервами у них не очень хорошо", — пояснил Коц.