Отцы чаще матерей недовольны выбором места работы своих детей

Большинство россиян (63%) довольны местом работы своих взрослых детей. Чаще всего симпатия к трудоустройству вызвана хорошим заработком ребёнка (25%), его радостью от выбранной профессии (18%) и стабильностью компании (15%), сообщила "Газета.ru" со ссылкой на результаты соцопроса.

Негативного же взгляда на работу отпрысков придерживаются 14% отцов и 11% матерей. Каждый третий из них критикует низкую зарплату, ещё 14% злятся из-за трудоустройства не по специальности. Неудобный график и высокая нагрузка раздражают 12% и 11% недовольных отцов и матерей соответственно, а 8% уверены, что выбранная профессия не раскроет потенциал их детишек.