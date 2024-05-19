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19 мая, 04:55

Отцы чаще матерей недовольны выбором места работы своих детей

Опрос: Каждый восьмой родитель недоволен трудоустройством своего ребёнка

Большинство россиян (63%) довольны местом работы своих взрослых детей. Чаще всего симпатия к трудоустройству вызвана хорошим заработком ребёнка (25%), его радостью от выбранной профессии (18%) и стабильностью компании (15%), сообщила "Газета.ru" со ссылкой на результаты соцопроса.

Негативного же взгляда на работу отпрысков придерживаются 14% отцов и 11% матерей. Каждый третий из них критикует низкую зарплату, ещё 14% злятся из-за трудоустройства не по специальности. Неудобный график и высокая нагрузка раздражают 12% и 11% недовольных отцов и матерей соответственно, а 8% уверены, что выбранная профессия не раскроет потенциал их детишек.

Опрос показал, где чаще всего подрабатывают подростки
Опрос показал, где чаще всего подрабатывают подростки

Ранее россияне также назвали самую конфликтную профессию. Большинство опрошенных поставили на первое место должность проджект-менеджера.

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Freepik

Илья Пушкарев
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