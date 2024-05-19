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19 мая, 04:35

В Краснодарском крае загорелся склад овощной базы

Пожарные МЧС РФ тушат крупный пожар в хуторе Ленина в Краснодарском крае. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ведомства. Загорелась кровля отдельно стоящего склада овощной базы. Огонь охватил 1000 квадратных метров из имеющихся 3000.

Пожарные МЧС РФ тушат крупный пожар в хуторе Ленина в Краснодарском крае. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

"По уточнённой информации, в Краснодарском крае огонь охватил 1000 квадратных метров", — сообщает пресс-служба МЧС.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 49 человек и 11 единиц техники.

Крупный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии
Крупный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске произошёл пожар на складе с поликарбонатом, огонь охватил 2800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / ЧП Краснодара и края

Анатолий Симоненко
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