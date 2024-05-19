На Сахалине загорелись дачи на площади более двух тысяч квадратов
МЧС: На Сахалине загорелись 43 дачи и хозяйственные постройки
На Сахалине пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Огнеборцы выехали на вызов в село Восток Поронайского района.
"Поступила информация о пожаре в 43 деревянных строениях (семи дачных домах и 36 хозяйственных постройках)... В 06:21 пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров, в 09:04 (01:04 мск. — Прим. Life.ru) ликвидирован".
На месте работали 21 человек и семь единиц техники, пострадавших нет. На фото — пепелище, оставшееся на месте крупного пожара.
Ранее два человека пострадали при взрыве газового баллона в Новгородской области. Пожар ликвидировали за час. Его площадь, предварительно, составила 20 квадратных метров.
Telegram / МЧС Сахалинской области