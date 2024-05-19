Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 05:44

На Сахалине загорелись дачи на площади более двух тысяч квадратов

МЧС: На Сахалине загорелись 43 дачи и хозяйственные постройки

На Сахалине пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Огнеборцы выехали на вызов в село Восток Поронайского района.

"Поступила информация о пожаре в 43 деревянных строениях (семи дачных домах и 36 хозяйственных постройках)... В 06:21 пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров, в 09:04 (01:04 мск. — Прим. Life.ru) ликвидирован".

На месте работали 21 человек и семь единиц техники, пострадавших нет. На фото — пепелище, оставшееся на месте крупного пожара.

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Место крупного пожара на Сахалине. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Электросамокат стал причиной пожара на балконе дома в Вологде
Электросамокат стал причиной пожара на балконе дома в Вологде

Ранее два человека пострадали при взрыве газового баллона в Новгородской области. Пожар ликвидировали за час. Его площадь, предварительно, составила 20 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС Сахалинской области

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров